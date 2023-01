Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall in Osnabrück-Hellern. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Mädchen leicht verletzt Autofahrerin erfasst Schulkind an Bushaltestelle in Osnabrück-Hellern Von Anke Schneider | 25.01.2023, 10:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Mittwochmorgen ist es an einer Bushaltestelle gegenüber des Rewe-Marktes in Osnabrück-Hellern zu einem Unfall gekommen. Um 7.05 Uhr wurde dort ein Kind angefahren.