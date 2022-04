Aufmerksame Zeugen riefen in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr die Polizei. Sie beobachteten, wie mehrere junge Männer auf dem Auto herumsprangen, das die Zoolotterie als Hauptpreis oben auf einem Container in der Fußgängerzone aufgestellt hatte. Die Männer stampften auf dem Dach herum und richteten erheblichen Schaden an. Nicht nur das: Die Randalierer lieferten sich anschließend auch noch eine Schlägerei mit fünf anderen jungen Männern.