Ab dem 6. März werden die Arbeiten an den Versorgungsleitungen entlang der Großen Straße fortgesetzt. Symbolfoto: Anke Schneider up-down up-down Ab 6. März 2023 Bauarbeiten an Großen Straße in Osnabrück werden fortgesetzt Von Anke Schneider | 28.02.2023, 13:38 Uhr

Die Stadtwerke Tochter SWO Netz setzt in der kommenden Woche die Erneuerungsarbeiten an Versorgungsleitungen in der Großen Straße in Osnabrück fort.