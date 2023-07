Schon jetzt gäbe es Probleme mit Parkplätzen oder im Begegnungsverkehr, sagt die Interesseninitiative der Literatenhöfe. Foto: André Havergo up-down up-down Unterschriften an Baurat Otte übergeben Neues Wohngebiet: Anwohner der Literatenhöfe wollen keinen Durchgangsverkehr Von Claudia Sarrazin | 04.07.2023, 15:45 Uhr

Auf dem Gelände des ehemaligen Parkhotels am Heger Holz, das an die Siedlung Literatenhöfe am Westerberg anschließt, ist ein neues Wohngebiet geplant. Dagegen haben die Anwohner der ehemaligen Britensiedlungen in Osnabrück nichts einzuwenden. Doch eine Erschließung durch „ihre“ Wilhelm-Busch-Straße möchten sie nicht.