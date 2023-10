Das „flow>k“ von Stadtteilauto kann im weiten Stadtbereich Osnabrücks ausgeliehen, benutzt und wieder abgestellt werden. Anders als das Stadtteilauto gibt es keine festen Standorte der Fahrzeuge. Das „flow>k“ kann zudem ohne vorherige Buchung spontan und so lange wie gewünscht genutzt werden. Daher gilt es als flexibles Fortbewegungsmittel. Das „flow>k“ ist seit fast zehn Jahren ein fester Bestandteil der Stadtteilauto-Flotte.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Konzept den Betreibern zufolge nun angepasst worden. „Wir haben gemerkt, dass viele Fahrzeuge auch an den Grenzen der 0-Euro-Zone abgestellt werden“, erklärt Christian Kluck, Geschäftsführer von Stadtteilauto. Jetzt werden die Zonen, in der das Auto kostenlos abgestellt werden kann, um mehr als 20 Prozent erweitert.

Mehr Informationen: Welche Zonen haben sich genau verändert? größer als Größer als Zeichen Bisher gab es beim Abstellen des Autos die Einteilung in drei Zonen: die 10-Euro-Zone, die 5-Euro-Zone und die 0-Euro-Zone. Mit der Umstellung gibt es laut Stadtteilauto künftig nur noch zwei Zonen: die 0-Euro-Abstellzone und die 6-Euro-Abstellzone. Neu in der kostenfreien Zone sind beispielsweise große Teile des Schinkels und der Wüste. Die Karte ist hier einsehbar.

Deutschland- und europaweit kann das Stadtteilauto genutzt und kostenfrei in der Kernzone wieder abgestellt werden. Registrierte Kunden können die unabhängigen Fahrzeuge im Stadtgebiet mit einer Kundenkarte oder per App entriegeln und die Fahrt beginnt.

Flotte des „flow>k“ wird erweitert

Um der erhöhten Kundennachfrage gerecht zu werden, möchte das Unternehmen neben der Erweiterung der Abstellzonen die Fahrzeugflotte aufstocken. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Erweiterung der 0-Euro-Zone Hürden abbauen und so noch mehr Menschen für das Carsharing in Osnabrück begeistern können“, wird Nicklas Monte, Leiter Produktentwicklung multimodale Angebote der Stadtwerke Osnabrück, in einer Pressemitteilung zitiert.

Weitere Informationen zum Angebot und zur Erweiterung der Abstellzonen im Stadtgebiet Osnabrück finden Interessierte auf der Internetseite von Stadtteilauto OS.