Bauarbeiten am Parkhaus Schillerstraße in Osnabrück: Am Vormittag begann das große Abschleppen Von Anke Schneider | 01.08.2023, 11:30 Uhr

So mancher Autofahrer in Osnabrück wird sein Auto am Dienstagvormittag in der Schillerstraße vergeblich gesucht haben. Ein Handwerksunternehmen ließ einige Fahrzeuge abschleppen, da ein Kran im Innenhof der Sparkasse aufgestellt werden musste.