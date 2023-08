SPD, Grüne und Volt:

„Wir beobachten die Diskussionen um das Thema seit den Debatten in München im Frühjahr. Innerhalb unserer Fraktionen wird die Cannabis-Teillegalisierung durchaus vielschichtig und kontrovers besprochen. Unser Austausch mit Kolleg:innen aus Hannover, Freiburg und Münster hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, zunächst einmal mit den Akteur:innen vor Ort ins Gespräch zu kommen, bevor man einen entsprechenden Antrag stellt. In diesem Prozess befinden wir uns. So waren wir zum Beispiel bereits im Austausch mit der Diakonie und Trägern der Suchthilfe. Für uns gilt: Sorgfalt vor Schnelligkeit. Alles andere wäre viel Symbolik und wenig verantwortungsbewusst. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, dass das Ganze auch entsprechend umgesetzt werden kann. Dazu gehören auch Präventionsstrukturen, die vorhanden sein müssen, wenn eine kontrollierte Abgabe innerhalb der Modellregion erfolgt. Zugleich haben wir die bundespolitischen Entwicklungen im Blick, sodass wir hier weiter Informationen einholen und dann nach Abwägung und anschließender Diskussionen auch mit den anderen Fraktionen im Rat zu gegebener Zeit eine Entscheidung in der Sache treffen werden.“

CDU:

„Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist aus unserer Sicht weiterhin kritisch zu hinterfragen. Die gesundheitlichen Folgen für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist nicht absehbar. Hier hilft auch keine Aufklärungskampagne des Bundesgesundheitsministers. Weiterhin wird eine ‚Legalisierung light‘, unsere Strafverfolgungsbehörden erheblich mehr belasten. Statt weniger Regeln sorgen neue Ausnahmetatbestände für immer mehr Chaos und erschweren die Arbeit von Justiz und Polizei. Darüber hinaus ist die Frage, inwieweit der Gesetzentwurf mit EU-Recht zu vereinbaren ist, noch vollkommen offen. Aus diesem Grund sehen wir die Stadt Osnabrück auch nicht als Modellregion. Wir sind der Meinung, dass in Osnabrück und in unserem Land aktuell wichtigere Themen zu diskutieren sind als ein unausgegorener Versuch, die ideologischen Träume von Rot-Grün aus den vergangenen Jahrzehnten umzusetzen. Für derartige Spielereien steht die CDU-Fraktion in Osnabrück nicht zur Verfügung.“