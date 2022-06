Sie fühlen sich als große Sieger und befürchten doch, manchmal das Zünglein an der Waage werden zu können: die Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Vielleicht etwas weniger frenetisch, aber nicht weniger freudig feierten sie ihren Einzug mit einem Mandat in den Rat.

Von Anfang des Wahlabends an sprechen sie davon, dass sie, Ergebnis hin oder her, „erhobenen Hauptes“ dastehen können. Sie hätten nichts zu verlieren. Besser sein als die Linken möchten sie schon. Und sie freuen sich, als ihr OB-Kandidat Ansgar Hengelbrock vor der Linken Brandes-Steggewentz liegt.

In einem kleinen Garderobenraum haben sie ihr Hauptquartier in der Stadthalle. Ihnen ist es egal: Da es in dem kleinen Raum zu stickig und eng ist, stehen sie den ganzen Abend über neben der Bühne, bekommen hautnah die Ergebnisse mit. „Hochzufrieden“ ist OB-Kandidat Ansgar Hengelbrock. Trotz „nur“ 1,88 Prozent von 1085 Wählern. Sein Ergebnis lässt die Gemeinschaft hoffen. Wenn schon ihr chancenloser Kandidat so einschlägt, wie wird dann die UWG insgesamt abschneiden?

Wulf-Siegmar Mierke, bereits stellvertretender Ortsbürgermeister in Voxtrup, wird immer nervöser. Er sieht einen Sitz (seinen Sitz) im Stadtrat vor sich. Bei der letzten Wahl fehlten der UWG ganze 150 Stimmen, aber jetzt: Es ist geschafft. Ganz ohne Sponsoren, wie sie betonen.

Die großen Parteien liegen gleichauf, die beiden Ratsvertreter von UWG und Linken und die Stimme des Oberbürgermeisters könnten für zukünftige Entscheidungen ausschlaggebend sein. „Hauptsache drin“, sagt Ansgar Hengelbrock und betont, demokratisch wäre es nicht so ganz, wenn relativ wenige Stimmen einer kleinen Partei bei wichtigen Entscheidungen den Ausschlag geben könnten.

Erschüttert zeigen sich Mierke und Hengelbrock von der geringen Wahlbeteiligung: „Das haben sich die bisherigen Ratsmitglieder zuzuschreiben.“