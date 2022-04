Nach den Probeergebnissen vom vergangenen Freitag ist dies die zweite saubere Probereihe in Folge. "Darum sehen wir im Abstimmung mit dem Osnabrücker Gesundheitsamt keinen Anlass mehr, das Trinkwasser weiter abkochen zu lassen", sagte Robert Woggon von den Stadtwerken.

Trotzdem werden die Stadtwerke das Wasser in dem Bereich auch in den kommenden Wochen überwachen. Zur Zeit ziehen sie dort alle zwei Tage etwa 18 Trinkwasserproben. Dieser Rhythmus soll zunächst aufrechterhalten werden, um in einem engmaschigen Netz Veränderung der Wasserqualität wiederum schnell feststellen zu können.

Die Anwohner und Gastronomiebetriebe zwischen Neuem Graben, Heger-Tor-Wall, Dielingerstraße, Krahnstraße, Großer Straße und Großer Hamkenstraße können ihr Trinkwasser wieder frisch aus der Leitung genießen, ohne es vor dem Verzehr abkochen zu müssen. Vor zwei Wochen hatten die Stadtwerke Kolibakterien im Trinkwasser bei Routineuntersuchungen festgestellt. Davon war etwa ein Prozent der Osnabrücker betroffen. In Folge der Spülungen der Stadtwerke waren die Befunde seit dem stetig zurückgegangen.