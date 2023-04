Ein Schild, das auf die FFP2-Maskenpflicht im Klinikum Osnabrück hinweist, ist bereits verblasst. Ab 8. April ist der Hinweis für Besucher nicht mehr nötig. Archivfoto: Monika Vollmer up-down up-down Letzte Corona-Vorschrift läuft aus Für Besucher entfällt Maskenpflicht in Krankenhäusern im Landkreis Osnabrück Von Julia Gödde-Polley | 06.04.2023, 05:30 Uhr | Update vor 39 Min.

Es ist die letzte staatliche Corona-Regel: die Maskenpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Doch auch diese entfällt am Osterwochenende. Die Kliniken in und um Osnabrück ziehen mit. Was dann für Besucher und Patienten gilt.