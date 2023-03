So weit kommt eine Familie mit 75 Euro auf dem Jahrmarkt. Unterwegs mit Familie Potthoff Foto: André Havergo up-down up-down Test an der Halle Gartlage Wie weit kommt eine Familie auf dem Osnabrücker Frühjahrsjahrmarkt mit 75 Euro? Von Robert Schäfer | 31.03.2023, 05:30 Uhr

Dosenwerfen, Karussell, Fahrgeschäfte – fast alles auf dem Jahrmarkt kostet Geld. Da muss man sich entscheiden, was geht und was nicht. Wir haben einer sechsköpfigen Familie aus Bissendorf 75 Euro in die Hand gedrückt und sie bei ihrem Besuch auf dem Frühjahrsjahrmarkt begleitet.