4600 Kinder sind arm 09.04.2007

Es gibt in Osnabrück 4600 arme Kinder bis zu 14 Jahren. Sie leben in Familien, die mit Arbeitslosengeld II auskommen müssen. Ein Netzwerk verschiedener Partner will künftig die Bildungs- und Lebenschancen dieser Kinder ein wenig verbessern.