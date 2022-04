Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück 300 Karmännern droht sofort Arbeitslosigkeit 23.07.2009, 22:00 Uhr

Für rund 300 bereits gekündigte Karmänner ist heute der Tag der Entscheidung: Insolvenzverwalter Ottmar Hermann droht ihnen mit softiger Arbeitslosigkeit, wenn sie nicht spätestens heute ihre Unterschrift unter einen Vertrag mit der Transfergesellschaft setzen. In einem Schreiben an die Betroffenen heißt es: „Entgegen unserer Erwartung sind bisher lediglich 75 Prozent der betroffenen Mitarbeiter, für die wir eine Transfergesellschaft eingerichtet haben, auch in diese eingetreten.“