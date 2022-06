Die Zeitschrift "Focus Money" hatte die Daten der statistischen Landesämter ausgewertet, um die Wirtschaftskraft von Städten und Kreisen zu vergleichen. Einer von sieben Maßstäben war das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte. Und da schneidet Osnabrück verblüffend gut ab: Nur in Starnberg bei München wird mehr Geld pro Kopf verdient. In Osnabrück sind es durchschnittlich 21940 Euro im Jahr, also 1828 Euro im Monat. Das verfügbare Einkommen besteht aus dem Nettolohn oder -gehalt, plus Kindergeld und ähnliche Leistungen, plus Einkommen aus Vermögen.