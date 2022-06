Seit etwa zwei Jahren ermittelten die Polizei Georgsmarienhütte und der Zentrale Kriminaldienst der Polizei-Inspektion Osnabrück-Land gegen die zwei befreundeten Pärchen. Im Juni wurden sie bereits zu Jugend- bzw. Haftstrafen zwischen zwei Jahren ohne Bewährung und acht Monaten mit Bewährung verurteilt. In diesem Sammelverfahren waren den jungen Leuten etwa 80 Straftaten, wie Einbruchdiebstähle, Pkw-Aufbrüche und Tankbetrügereien zur Last gelegt worden. Zwei der jungen Leute befinden sich inzwischen in einer Therapie.