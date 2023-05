Ein 18-jähriger Osnabrücker ist vergangenen Dienstag in der Osnabrücker Innenstadt Opfer einer Messerattacke geworden. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in U-Haft. Symbolfoto: imago images/Frank Sorge up-down up-down Verdacht des versuchten Mordes 18-jähriger Osnabrücker mit Messer niedergestochen – Polizei fasst mutmaßlichen Täter Von Hannah Baumann | 03.05.2023, 15:55 Uhr

Ein 18-jähriger Osnabrücker ist vergangenen Dienstag in der Osnabrücker Innenstadt Opfer einer Messerattacke geworden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in derselben Nacht in dessen Wohnung fest. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord.