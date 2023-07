Christian Joppich eröffnet dieses Jahr den Osnabrücker Orgelsommer an der Flentrup-Orgel in St. Marien. Hier steht er allerdings nicht an dem Instrument in der Marktkirche, sondern im Gehäuse seiner künftigen Orgel in St. Johann, wie es ihm die Firma Flentrup gebaut hat.

Foto: Ralf Doering