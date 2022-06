Der Osnabrücker Jan-Lasco Zobawa hat im vergangenen Jahr eine neue Leber gespendet bekommen. FOTO: Kim-Khang Tran Heute ist Tag der Organspende Eine neue Leber hat Jan-Lasco Zobawa aus Osnabrück das Leben gerettet Von Kim-Khang Tran | 04.06.2022, 09:04 Uhr

Der 4. Juni ist der Tag der Organspende. Auch in Osnabrück haben Transplantationen schon vielen Menschen das Leben gerettet. Einer von ihnen ist Jan-Lasco Zobawa. Was er erlebt hat, wie es ihm heute geht und was er sich wünscht.