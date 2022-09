So wie diese Bank vor dem Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Bonn werden die Bänke in Osnabrück auch aussehen. Foto: Katja Schülke up-down up-down Energiesparen in Osnabrück Orangefarbige Bänke ersetzen orangene Beleuchtung bei Aktion gegen Gewalt Von Anke Schneider | 13.09.2022, 13:45 Uhr

Eigentlich werden das Rathaus und weitere Gebäude in der Stadt zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen orange angestrahlt. Wegen der Energiekrise gibt es in diesem Jahr am Freitag, 25. November, eine Alternative. Das Motto „Orange The World – Orange Osnabrück“ bleibt dabei das gleiche.