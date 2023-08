„Es war magisch“, kommentiert Sabas den Moment, als sie am vergangenen Samstag mit einem der berühmtesten deutschsprachigen Rapper auf der Bühne stand. Eigentlich hatte sie nicht ernsthaft daran geglaubt, dass es wirklich klappen würde: Nur mittels eines Plakats so viel Aufmerksamkeit zu erregen, dass Cro sie entdeckt. Doch es kam anders.

Die 25-Jährige ist schon lange Fan des Rappers und hat bereits einige seiner Konzerte besucht, war immer ganz vorne mit dabei. „Es kommt immer wieder mal vor, dass er Leute auf die Bühne holt oder auch generell mit Menschen interagiert, wenn man Plakate malt“, berichtet sie.

Dieses Wissen gepaart mit der langen Wartezeit – Sabas war am Samstag schon gegen 7.30 Uhr in Osnabrück, um sich einen Platz weit vorne zu sichern – führte dazu, dass aus der Schnapsidee Wirklichkeit wurde. Vor Ort malte sie kurzerhand ein Poster mit der Aufschrift „Lass mich für dich singen und Klavier spielen“.

„Es wurde ja schon öfter mal gesungen auf seinen Konzerten. Aber soweit ich weiß wurde noch nie Klavier gespielt“, erzählt die Musikstudentin. Die Wartezeit hatte noch einen weiteren Vorteil: Sabas und ihre Freundin lernten eine Gruppe junger Frauen kennen, mit denen sie später gemeinsam direkt vor der Bühne landeten.

Gruppe macht auf Plakat aufmerksam

Dann kam der Moment: Cro läuft vor der Bühne entlang, ganz nah an den Fans. „Und meine Freundin und die Mädelsgruppe haben alle auf mein Plakat gezeigt und darauf aufmerksam gemacht“, erzählt Sabas schmunzelnd. Nicht nur sie hatte ein Plakat vorbereitet – umso überraschter war die 25-Jährige, als Cro „schnurstracks“ auf sie zukam und fragte, was sie denn spielen wolle. „Dann meinte ich, das sei eine Überraschung“.

Auf der Bühne führte Cro sie zum Klavier. „Eigentlich ist mein Instrument die Geige“, erzählt Sabas. Im Zuge des Studiums hat sie auch Klavierunterricht. „Wenn ich mal Langeweile habe, setze ich mich ans Klavier, klimpere ein bisschen herum und singe dazu.“ So entstand eine Eigeninterpretation ihres Lieblingssongs „Crobot“.



Auf TikTok kursieren viele Videos ihres Auftritts. „Eigentlich klingt der Song ganz anders, aber ich spiels‘ jetzt ein bisschen balladiger“, hört man Sabas Ankündigung, als sie hinter dem Instrument sitzt. Und: „Oh Gott, ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt.“ Aber sie legt einfach los, fängt an zu spielen und zu singen. Die Menge ist begeistert.

Fans loben Sabas‘ Auftritt

Cro legt sich vor sie, hört zu, nimmt beim Refrain das Mikro aus der Halterung und animiert das Publikum zum Mitsingen. 12.000 Menschen singen mit Sabas, Crewmitglieder laufen auf der Bühne um sie herum und filmen den Auftritt. Und die 25-Jährige lächelt, singt und spielt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

„Lampenfieber hatte ich gar nicht“, erzählt sie, „das lag auch eher daran, dass ich echt nicht geglaubt hätte, dass ich da auf die Bühne komme. Ich kann immer noch nicht realisieren, was da eigentlich passiert ist.“ Im Netz hat sie durch ihren Auftritt einige Fans gewonnen: „Liebe ihre Stimme“ schreibt ein User, „sehr geil gesungen“ und „Wow, sie hat ein mega Talent“ zwei andere.

Gesagskarriere? Eher nicht

War das der Startschuss für eine eigene (Gesangs-)Karriere? „Also … ich glaube eher nicht“, sagt Sabas und lacht. „Ich glaube, dass es so ein ‚once in a lifetime‘-Ding. Aber vielleicht ergibt sich irgendwas“, fügt die Musikstudentin an und spekuliert, möglicherweise eine Aufnahme aus ihrem Zimmer zu posten. Eine „Fanbase“ hätte sie nach diesem Auftritt jedenfalls.

Nach dem Song führt Cro sie wieder vor die Bühne – nicht, ohne vorher noch ein Foto auf der Plattform „BeReal“ gemacht zu haben. „Ich habe noch ein Handtuch und eine Wasserflasche in die Hand gedrückt bekommen und dann stand ich wieder im Publikum, so als wäre nichts gewesen. Und dann ging das Konzert einfach weiter“, erinnert sich die 25-Jährige.