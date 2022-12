Lohnt sich ein Batteriespeicher, um den Eigenverbrauch zu steigern? Das ist eine der zentralen Fragen des Online-Seminars am 12. Dezember mit Experte Helmut Wahl. Foto: Helmut Wahl up-down up-down Online-Seminar im Landkreis Osnabrück Landwirtschaftskammer Niedersachsen wirbt für Photovoltaikanlagen Von Anke Schneider | 06.12.2022, 14:41 Uhr

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet am 12. Dezember ein Online-Seminar über Photovoltaikanlagen an. In dem Seminar richtet sich an private Hausbesitzer, die daran denken, eine PV-Anlage auf ihrem Haus zu errichten.