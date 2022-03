Fräulein Cherry Bomb lockt am Wochenende zu Oldtimer-Messe „Osna Oldies“ nach Osnabrück. Dort stehen unter anderem die Fünfzigerjahre im Mittelpunkt. FOTO: Christian Werner Mit TV-Gesicht Klaus-Peter Borrmann Oldtimer-Messe „Osna Oldies“ am Wochenende in Osnabrück Von Thomas Wübker | 02.03.2022, 14:58 Uhr

Freunde von Oldtimern, der Kultur der Fünfzigerjahre und von Fernseh-Moderator Klaus-Peter Borrmann können an diesem Wochenende zur Messe „Osna Oldies“ in und an der Halle Gartlage in Osnabrück fahren.