Oktoberfest in Kloster Oesede

Am 16. September wird bereits Oktoberfest in Kloster Oesede gefeiert, und zwar auf dem Festplatz Kloster Oesede an der Waldbühne in Georgsmarienhütte. Beginn ist schon um 12 Uhr, um 21. 30 Uhr ist Schluss. Im Festzelt gibt es das typische Wies‘n-Bier, deftige Speisen und dazu die passende Partymusik.

Oktoberfest in Lotte-Osterberg

Zur Wies’n-Party 2023 am 23. September in Lotte-Osterberg laden die Familien Urban wieder ein. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Festplatz an der Gaststätte Urban, Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten können im Vorverkauf am Veranstaltungsort, Hasberger Straße 13, oder telefonisch unter 05405/1069 erworben werden. Die Live-Band „Dick & Durstig“ wird den ganzen Abend über musikalisch für gute Laune sorgen.

Oktoberfest in Osnabrück

Am 6. Oktober wird im Alando in Osnabrück Oktoberfest gefeiert. Einlass ist um 19.30 Uhr. Es spielt das Königlich-Bayrische Vollgas-Orchester. Das Team freut sich über Dirndl und Lederhosen. Im Ausschank: Löwenbräu Oktoberfest-Bier. Einlass ab 21 Jahren. Achter-Tische können per E-Mail an Oktoberfest@alando-palais.de reserviert werden. Tickets gibt es in der Alando-App, auf der Alando-Homepage oder bei der Vorverkaufsstelle der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Oktoberfest in Sutthausen

Am 7. Oktober wird in Sutthausen zünftig gefeiert. Das Oktoberfest auf dem Sportplatz in Sutthausen wird ausgerichtet vom Sportverein Rot-Weiß und beginnt um 17 Uhr, Einlass ist um 16 Uhr. Es endet spätestens gegen 1.30 Uhr. Für die passende Musik sorgt die Band X.O. Bavaria. Karten für das Oktoberfest gibt es montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle von Rot-Weiß Sutthausen am Egon-von-Romberg-Weg 4.

Natürlich darf auch das Wies'n-Bier nicht fehlen. Archivfoto: Swaantje Hehmann

Oktoberfest in Wallenhorst

Das Hollager Oktoberfest in Wallenhorst, organisiert vom Orgateam der Kolpingsfamilie, startet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal im Festzelt an der Hansastraße. Gefeiert wird am Freitag, 13. Oktober, und am Samstag, 14. Oktober. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Karten für das Hollager Oktoberfest sind an der Q1-Tankstelle in Hollage und bei Schreibwaren Vornholt in Wallenhorst zu bekommen. Über die Internetseite kolping-hollage.de/oktoberfest können Achtertische gebucht werden. Alle Informationen rund ums Hollager Oktoberfest stehen auf der Internetseite www.kolping-hollage.de/oktoberfest zur Verfügung.

Diese Übersicht erhält keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wissen, wo sonst noch gefeiert wird? Dann schreiben Sie uns eine Mail an osnabrueck@noz.de