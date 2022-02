Zu einem ökumenischen Friedensgebet versammelten sich zahlreiche Gläubige am Freitagabend in der Marienkirche. FOTO: Jörn Martens Worte gegen einen unvorstellbaren Krieg St. Marien: Ökumenische Friedensandacht für die Menschen in der Ukraine Von Christoph Beyer | 25.02.2022, 20:25 Uhr

Dem Leid der Menschen in der Ukraine wandten sich die Teilnehmer einer ökumenischen Friedensandacht zu, die am Freitagabend in St. Marien in Osnabrück stattfand. Regionalbischof Friedrich Selter sprach von einem furchtbaren Krieg, den Russland entfacht habe.