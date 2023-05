Tolles Wetter und entspannte Stimmung bei der Ökomaile 2023 in Osnabrück. Foto: Neele Becker up-down up-down Umweltfestival am Büdchen auf dem Westerberg Osnabrücker Ökomaile zeigt: Umweltschutz macht Spaß Von Neele Becker | 07.05.2023, 11:30 Uhr

Beim Osnabrücker Umweltfestival Ökomaile am Westerberg sind am Samstag Besucher und Veranstalter über Umwelt- und Tierschutz ins Gespräch kommen. Die große Frage: Was kann jeder Einzelne tun?