Langsam wird es wärmer. Bald kann man sich dann auch wieder in den Freibädern der Region Osnabrück abkühlen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Freibadsaison beginnt bald Wann öffnen die Freibäder in der Region Osnabrück? Von Marlen Busse | 22.04.2023, 14:00 Uhr

An diesem Wochenende ist es frühlingshaft warm. Da kann man schon mal an einen Freibadbesuch denken. Die gute Nachricht: Die Freibadsaison 2023 beginnt bald in der Region Osnabrück. Die nicht so gute Nachricht: An diesem Wochenende ist es noch nicht so weit. Eine Übersicht über die Öffnungstermine.