Mahnmal in Osnabrück eingeweiht Zeichen gegen Homophobie am Gedenktag des Todes von Peter Hamel Von Tom Bullmann | 14.09.2022, 16:44 Uhr

Vor 28 Jahren wurde er in der Nähe des Osnabrücker Bahnhofs erschlagen, weil er zwei Männern helfen wollte, die sich einem homophoben Angriff ausgesetzt sahen: Peter Hamel. Am Jahrestag seines Todes wurde jetzt am Raiffeisenpark ein Mahnmal eingeweiht.