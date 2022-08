Nach dem Sturz von seinem Pedelec ist einem Mann aus dem Landkreis Osnabrück nun ein Schmerzensgeld zugesprochen worden. FOTO: Asya Vee/Unsplash (Symbolfoto) up-down up-down Entscheidung des Oberlandesgerichtes Fahrradsturz: Mann aus dem Landkreis Osnabrück bekommt Schmerzensgeld Von Thomas Wübker | 04.08.2022, 12:23 Uhr

Wegen eines Fahrradsturzes erhält ein Mann aus dem Landkreis Osnabrück jetzt Schmerzensgeld in Höhe von 6.300 Euro und Schadensersatz in Höhe von rund 250 Euro. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg in einer Berufungsverhandlung beschlossen.