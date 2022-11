Tim und Jessica leben seit Juli 2022 in Osnabrück auf der Straße. Als Pärchen sei es fast unmöglich, eine Notunterkunft zu finden, sagen sie. Außerdem haben sie noch einen Hund. Foto: David Ebener up-down up-down Mehr Wohnungslose durch Energiekrise? Obdachloses Pärchen in Osnabrück: Der Ton auf der Straße ist rauer geworden Von Sandra Dorn | 04.11.2022, 05:42 Uhr

„Hier stinkt‘s“ oder „sucht euch Arbeit!“ - diese Beschimpfungen müssen sich Tim und Jessica am häufigsten von Passanten anhören, wenn sie in Osnabrück auf der Straße sitzen und schnorren. Aber auch untereinander gehe es in der Szene rau zu, sagt Tim - viel rauer als früher.