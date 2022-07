Einige Medikamente werden knapp: Nurofen, der Fiebersaft für Kinder, ist in sehr vielen Apotheken der Region Osnabrück zurzeit komplett ausverkauft. FOTO: Jean-Charles Fays up-down up-down Nurofen und andere Medikamente Fiebersaft für Kinder ist in vielen Apotheken der Region Osnabrück ausverkauft Von Jean-Charles Fays | 20.07.2022, 10:20 Uhr | Update vor 1 Std.

So knapp waren Medikamente in der Region Osnabrück selten. Apotheker appellieren an die Eltern, auf Hamsterkäufe insbesondere bei den kaum noch verfügbaren Fiebersäften zu verzichten. Wir erklären die Hintergründe der Versorgungsmangels und sagen, welche Alternativen es gibt.