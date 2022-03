Nur wenige Impfungen mit Novavax wurden seit Mittwoch in der Stadt Osnabrück registriert. FOTO: Swaantje Hehmann Angst vor Allergien und Nebenwirkungen Nur sehr wenige Corona-Impfungen mit Novavax in Osnabrück Von Thomas Wübker | 06.03.2022, 13:44 Uhr

Seit Mittwoch wird auch in Osnabrück der Impfstoff Novavax gespritzt. Die Nachfrage ist jedoch sehr gering. Diejenigen, die sich am Sonntag in der Sedanstraße damit impfen ließen, kamen mit besorgten Gesichtern zu dem Termin.