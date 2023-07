Der Spatenstich für die ersten 145 Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaft WiO wurde in der Großen Eversheide im Mai 2022 gesetzt. Bis 2024 werden etwa 85 davon an Menschen mit geringem Einkommen vermietet. Der Bedarf an Sozialwohnungen ist in Osnabrück jedoch deutlich größer.

Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down