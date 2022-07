Früh ging Bad Rothenfelde gegen Lohne in Rückstand. Ein unnötiges Foul im Strafraum bescherte den Gästen einen Strafstoß, den Liegmann in der zehnten Minute verwandelte. Offensichtlich der richtige Weckruf für die Rothenfelder, die besser ins Spiel kamen und in den 20 Minuten vor der Pause ihre beste Phase hatten. Folgerichtig fiel dann auch der Ausgleich durch Torsten Kuhlmann in der 38. Minute. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Lohner allerdings die größeren Chancen hatten. „Ich bin froh, dass wir nicht verloren haben. Mit dem Punkt können wir also leben“, sagte SVR-Coach Günter Baerhausen.

Zur Halbzeit war das Spiel des SSC Dodesheide gegen den SV Brake schon gelaufen. Nach einer viertelstündigen Abtastphase kam der SSC gerade etwas ins Spiel, als er kalt erwischt wurde. Nach einem Einwurf gingen die Gäste in Führung und nutzten die anschließende Verunsicherung der Dodesheider eiskalt aus. Innerhalb von zehn Minuten fielen zwei weitere Tore, sodass es mit einem aussichtslosen 0:3 in die Kabine ging. Trainer Robert Borgelt appellierte an die Ehre seiner Spieler, die dann in der zweiten Hälfte auch ein wesentlich besseres Spiel zeigten und durch Ackermann noch den Ehrentreffer erzielten. Die verdiente Niederlage verhinderte das aber natürlich nicht.

Melle zeigte in der ersten Halbzeit in Emden eine recht gute Leistung und ging auch durch Schröder in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber aber merklich den Druck, und Melle spielte seine Kontergelegenheiten nicht gut aus. Folge waren zwei Gegentreffer, die sich die Kickers mit viel Kampfkraft auf schwerem Geläuf zum 2:1 verdienten.