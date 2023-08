Polizei: Keine Bedrohung durch Terrorzelle „NSU 2.0“ schickt rechtsextremen Drohbrief an muslimische Gemeinde in Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 08.08.2023, 17:58 Uhr Die rechtsextremistischen Drohbriefe sind vorrangig an muslimische Gemeinden (hier eine Ditib-Moschee in Göttingen) geschickt worden. Foto: dpa/Swen Pförtner up-down up-down

Insgesamt sieben teilweise mit Hakenkreuzen beschmierte und mit „NSU 2.0“ unterschriebene rechtsextremistische Drohbriefe sind an vorrangig muslimische Gemeinden in der Region Osnabrück verschickt worden. Die Polizei erklärt, was es mit den fünf nach Osnabrück und zwei nach Bramsche adressierten Drohschreiben auf sich hat.