Foto: Jörn Martens 18. Februar 2023, ab 14.15 Uhr Karneval in Osnabrück: noz.de zeigt Ossensamstag 2023 im Livestream Von Benjamin Beutler | 13.02.2023, 14:46 Uhr

Der Ossensamstag in Osnabrück findet in diesem Jahr am 18. Februar 2023 statt. Um 14.11 Uhr starten die Osnabrücker Jecken am Alando Palais am Pottgraben. noz.de zeigt den Umzug im Livestream - aus ungewöhnlicher Perspektive.