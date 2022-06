Auch in diesem Jahr veranstaltet die Gemeinde Belm ihre Kultursommer mit „Musik am Marktring“ – und zwar umsonst und draußen. Bis Ende August spielen jeden Freitag Bands im Belmer Zentrum – am heutigen Freitag spielt die Osnabrücker Band West Side Connection ab etwa 18 Uhr Classic Rock aus mehreren Jahrzehnten, primär aus den 1960er Jahren. Ihr Repertoire reicht von Fats Domino über Chuck Berry bis zu den Beatles und Rolling Stones. Das Programm für die folgenden Wochen ist es auf der Belmer Internetseite einsehbar. Und wem der Weg mit dem Rad zu weit ist und kein Auto besitzt, kann sich hier die die passende Busverbindung heraussuchen. (yjs)

Musik um den Osnabrücker Wochenmarkt und in der Altstadt

Blues, Klassik und Klezmer: Ab 11 Uhr entwickeln sich an diesem Samstag die Straßen der Osnabrücker Innenstadt zu einer Bühne ohne Dach – und wer braucht das an diesen Sommertagen schon? Unter freien Himmel lockt dann dreimal musikalische Straßenkultur rund um den Wochenmarkt und in der Altstadt. In der Krahnstraße spielen Rudi’s Slide & Washboard Band ihren Blues und lassen – dank Slidegitarre und einem Waschbrett-Mini-Drum-Set - den Mississippi auch durch die Hase-Stadt fließen. Vor dem Kulturhaus am Heger Tor kann man einem klassischen Musikprogramm lauschen, wenn die Pianistin Daria Bergen und die Violinistin Franziska Schreiber vom Duo del Pace Evergreens und Lieblingsstücke aus der klassischen Musikliteratur darbieten. Im Forum am Dom spielt das Klezmertrio Chwaske mit viel Verve Klassiker und neue Kompositionen aus Klezmer und Weltmusik. (cob)

Samstag, 20. Juli, Osnabrück Innenstadt, ab 11 Uhr, keine Kosten; Veranstalter: FOKUS e.V. & OMT in Kooperation mit dem Forum Dom

Emil und die Detektive auf der Waldbühne

Wald muss ja nicht immer gleich Spaziergang bedeuten. Wer gern in der Natur pausiert und Theater unter freiem Himmel mag, der ist am Sonntag, 21. Juli, bei der Waldbühne Kloster Oesede genau richtig. Um 16 Uhr wird hier das Stück „Emil und die Detektive“ für kleine und große Besucher aufgeführt. Erich Kästner hat in seinem Kriminalroman für Kinder von 1928 Figuren geschaffen, die noch heute faszinieren : Da ist zum Beispiel der wohlerzogene, aber mutige Emil, seine freche Berliner Cousine Pony Hütchen oder natürlich Gustav mit der Hupe mit seiner großen Bande. Bösewichte gibt es auch - und wie Emil denen auf die Schliche kommt, erfahren die Zuschauer am Sonntag. Der Eintritt für das Freilichttheater kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder, Jugendliche, Studenten und Schwerbehinderte 5 Euro (asp)

