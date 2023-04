Empfang der Notdienstambulanz in Osnabrück, die im September 2022 zum Klinikum umgezogen ist. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Nicht gleich in die Notaufnahme Notdienstambulanz am Klinikum Osnabrück kann noch mehr Patienten aufnehmen Von Wilfried Hinrichs | 30.04.2023, 11:10 Uhr

Patienten sollen eine Gebühr in der Notaufnahme eines Krankenhauses zahlen? Diese Forderung von Ärztefunktionär Gassen hat die Debatte um überlastete Kliniken befeuert. In Osnabrück gibt es eine Alternative für Patienten mit harmlosen Zipperlein: die Notdienstambulanz am Finkenhügel.