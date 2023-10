Die Anzahl der Geflüchteten steigt in Deutschland weiter an. Derzeit befinden sich hierzulande so viele Zugewanderte, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

So viele Asylanträge wurden gestellt

Von Januar bis August dieses Jahres wurden laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fast 204.500 Asyl-Erstanträge gestellt, was nahezu dem Gesamtwert des Vorjahres mit 217.800 Anträgen entspricht und deutlich über den 122.000 Erstanträgen im Jahr 2021 liegt. Die drei größten Gruppen bilden Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Ukrainer werden nicht erfasst. Dem Ausländerzentralregister (AZR) zufolge befinden sich hierzulande aktuell rund 1,1 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Flüchtlingszahlen Niedersachsen

Auch Niedersachsen verzeichnet einen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. Laut Innenministerium in Hannover sind mittlerweile mehr als 1300 pro Monat. Derzeit seien alle rund 9500 Plätze der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen belegt.

Notbelegung: Osnabrück startet Zeltaufbau

Bundesweit sind Kommunen und Städte auf der Suche nach zusätzlichen Unterkünften. An mehreren Orten ist man zu einer Notbelegung übergegangen. Das bedeutet, dass mehr Menschen in den Zimmern untergebracht und auch Hallen und Schulungsräume als Unterkünfte genutzt werden – so auch in Osnabrück.

Das Gerüst des Zeltes steht bereits. Die weiteren Arbeiten sollen im Laufe der nächsten Woche beendet werden. Foto: André Havergo

An der Unterkunft in der Sedanstraße hat am Donnerstag der Aufbau eines Zeltes begonnen, um dort weitere Flüchtlinge unterbringen zu können. Das Gerüst steht schon. Im Laufe der kommenden Woche soll der Aufbau des Zeltes beendet werden und die Belegung starten. Nähere Auskünfte zur Belegung wolle man erst dann geben, teilte die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig mit.