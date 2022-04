Denn statt für Klarheit dürfte sie in vielen Bereichen für noch mehr Verwirrung sorgen. So richten sich die Angaben auf den Packungen grundsätzlich nach dem Tagesbedarf einer 40-jährigen Frau. Konsumenten, die sich nicht zu dieser Gruppe zählen, müssen also, wenn sie es genau wissen wollen, künftig mit einem Taschenrechner auf Shoppingtour gehen. Die Volksseuche Übergewicht mit dramatischen Folgen auch für die Gesundheitskosten wird diese Reglung jedenfalls nicht aufhalten können.