473 Menschen leben aktuell im Erich Maria Remarque-Haus an der Sedanstraße in Osnabrück, einer Erstaufnahmeeinrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB). Offener Brief von No Lager Schon wieder Kritik am Osnabrücker Flüchtlingshaus: Was ist dran an Vorwürfen? Von Sandra Dorn | 12.04.2023, 05:30 Uhr

In einem offenen Brief der Flüchtlingshilfsorganisation No Lager geht es unter anderem um Diskriminierungsvorwürfe am Osnabrücker Standort der Landesaufnahmebehörde (LAB) an der Sedanstraße. Selbst der DGB unterstützt das Schreiben. Aber reden wollte No Lager mit der LAB offenbar nicht.