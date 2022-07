Dabei setzen Martin Pohl & Co. im ohnehin total lauffreudigen TV GMHütte auf den Turm-zu-Turm-Lauf, der am Samstag, 11. Mai, sein erstes klassisches Jubiläum feiert mit der 10. Auflage, Hans-Peter Igelbrink & Co. in Hagen auf die 38. Auflage des Volkslaufs zur berühmten Kirschblütenzeit am Samstag, 18. Mai, Hans-Bernd Mergelmeyer & Co. beim TuS Borgloh auf den Weiherlauf am Freitag, 7. Juni, Hans-Jürgen Heggemann & Co. mit dem VfL Kloster Oesede auf den 7. Dütelauf als 27. Volkslauf am Freitag, 14. Juni, sowie Markus Brinkmann & Co. mit dem SC Melle auf den Meller Berglauf am Freitag, 21. Juni. Im Detail:

GMHütte: 10. Turm-zu-Turm-Lauf, Samstag 11. Mai,. 14.30 Ur, Start auf dem Rehlberg, 21 Kilometer, Landschaftslauf 10 km, Jedermannlauf 3 km, Bambini-Läufe 400 und 1000 m, Meldungen unter turmzuturmlauf@osnanet.de oder www.laufen-os.de.

Hagen: 38. Volkslauf, Samstag, 18. Mai, Oberschule Hagen, 400 m Bambinilauf, 10 Kilometer, 20-km-Lauf, 5 km-Lauf, Schülerlauf, 5 und 10 km Walking, www.laufen-os.de.

Borgloh: Weiherlauf, Freitag, 7. Juni, 17.45 Uhr, Am Weiher, Bambini- (400 m), Schüler- (1250 bzw. 2500 m), Jedermann- (5000 m) und Hauptlauf (10000 m), www.laufen-os.de, www.laufen-borgloh.de, www.dreierpack.net.

Kloster Oesede: 7. Dütelauf, Freitag, 14. Juni, 18 Uhr, Klosterstraße, Graf-Ludolf-Schule, Bambini- (800 m), Schüler- (1200 und 2000 m), Jedermann- (5000 m) und Dütelauf (10000 m), www.laufen-os.de.