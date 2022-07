„Das ist ein toller Erfolg für uns“, freut sich Barbara Schwarze, Professorin für Gender und Diversity Studies an der Hochschule Osnabrück. Auch deshalb, weil die Hochschule in dem erweiterten Projekt eine koordinierende Funktion übernehmen werde.

Das Niedersachsen-Technikum steht allen (Fach-)Abiturientinnen offen, die unentschlossen sind, ob ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium das Richtige für sie ist. Die jungen Frauen absolvieren in Unternehmen der jeweiligen Region ein Praktikum und besuchen parallel eine entsprechende Lehrveranstaltung an einer Universität oder Hochschule. So können sie gleichzeitig konkrete Berufsfelder in Betrieben und die technischen Studienangebote der Hochschulen kennenlernen.

„Wir konnten mit diesem Format auf voller Linie überzeugen“, stellt Schwarze zufrieden fest. Ziel des Technikums sei es, mehr weiblichen MINT-Fachkräftenachwuchs für Wissenschaft und Wirtschaft zu gewinnen. Und das sei bereits in den beiden Probedurchläufen auch gelungen: Die 16 Teilnehmerinnen hätten sich im Anschluss an das Technikum für ein Studium oder eine Berufsausbildung im Umfeld der MINT-Fächer entschieden. Einige seien von ihren Praktikumsbetrieben als duale Studentinnen oder Auszubildende übernommen worden.

Von den Unternehmen erhalten die „Technikantinnen“ monatlich eine Praktikumsvergütung in Höhe zwischen 400 und 500 Euro. Bei einem späteren Studium können die Leistungen unter bestimmten Umständen angerechnet werden.

Angesichts des drohenden Fachkräftemangels sei in den Unternehmen „viel in Bewegung“ , weiß Schwarze. Auch in den Chefetagen habe sich inzwischen rumgesprochen, dass man in Zukunft auf Frauen angewiesen sei. „Und das Technikum ist für die Betriebe eine sehr gute Möglichkeit, Kontakt zu den Schulabsolventinnen herzustellen.“ Allerdings hätte es auch schon früher durchaus Sinn gemacht, in den Unternehmen eine andere Geschlechtermischung herbeizuführen, kritisiert die Wissenschaftlerin.

Laut Schwarze beteiligen sich im Raum der IHK Osnabrück/Emsland bisher zehn Unternehmen an dem Projekt. „Wir haben aber bereits doppelt so viele Anfragen, und es zeigt sich jetzt schon, dass sich die Zahl deutlich erhöhen wird“, ist die Expertin zuversichtlich. Auf Landesebene tue sich die Volkswagen AG besonders hervor: „Die Wolfsburger finden das Konzept so überzeugend, dass sie 25 Plätze für Technikantinnen an den unterschiedlichen Produktionsstandorten in Aussicht gestellt haben“, lobt Schwarze. Zudem werde das Technikum ab Herbst 2012 von Hochschule und Universität Osnabrück gemeinsam angeboten.