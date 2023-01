Der verblasste Schriftzug verrät es: Einst war hier das „Musikland Rohlfing“ beheimatet. Foto: Jörn Martens up-down up-down Mieter für 2023 gesucht Was der Besitzer mit dem ehemaligen Musikhaus am Osnabrücker Neumarkt vorhat Von Corinna Berghahn | 02.01.2023, 08:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit Sommer 2020 stehen die ehemaligen Räume des „Rohlfing Musikland“ an der Ecke Lyrastraße/Neuer Graben in Osnabrück leer. Doch nun tut sich etwas. Uns hat der Hausbesitzer erzählt, was er für die große Fläche im Erdgeschoss plant.