Jetzt auch montags geöffnet Spätsommer nutzen: Hasebeach im Osnabrücker Moskaubad geht in die Endphase Von Corinna Berghahn | 04.09.2023, 17:06 Uhr Ende Juni 2023 eröffnete der Hasebeach am Osnabrücker Moskaubad. Archivfoto: Swaantje Hehmann

In den kommenden Wochen soll es noch einmal sommerliche Temperaturen in unserer Region geben. Darauf hoffen auch die Betreiber der Hasebeachbar im Osnabrücker Moskaubad. Denn der Regen der vergangenen Wochen kam ihnen oft genug in die Quere.