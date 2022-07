Der Torso eines Geschäftshauses an der Lotter Straße. FOTO: Archiv up-down up-down Neues unbekanntes Foto: Lotter Straße Ein Spielparadies in der Gartlage Von Eva Kuck | 11.05.2012, 15:06 Uhr

Detaillierte Reaktionen haben wir auf das unbekannte Foto der vergangenen Woche bekommen. Was auf der Aufnahme noch etwas unfertig aussieht, war der Anfang einer großen Spielplatzanlage. Ein Spielparadies entstand hier mit Rollschuhbahn, Spielplatz und viel Grün. Ein Paradies, das auch heute in dieser Form noch Kinderherzen höherschlagen lassen würde. So erinnert sich Pastor Wolfgang Langemann gerne an die Jahre zurück, in denen er hier nach Herzenslust gespielt hat: „Als ich das Foto vom Spielplatz an der Liebigstraße in der NOZ sah, kamen Erinnerungen an meine Kindheit in mir hoch. Für uns Kinder von der Liebigstraße und Umgebung gab es zum Spielen nur die Straße, die Höfe hinter den OKD-Häusern und den Sandbach an der Gartlage. Wo bis 1958 die Wiesen der alten Schlachthofanlage waren, wurde ein Spielplatz mit Rollschuhbahn gebaut. [...] Kurze Zeit nach diesem Foto wurden Spielgeräte wie eine Schaukel, eine Rutschbahn, eine Wippe, Pfähle zum Bockspringen und vor allem ein großes Schiff aus Stahlgerüsten aufgebaut. Das war was für uns. In den ersten Wochen war dieser Spielplatz überfüllt mit Mädchen und Jungen aus unserem Stadtteil. Vor allem das große Schiff war bei uns beliebt. Über dicke Taue konnte man bis zu einem Mastkorb aufsteigen. Dort standen wir Kinder dicht gedrängt. So etwas hatten wir als Nachkriegsgeneration noch nicht erlebt. Jeden Tag war ich auf diesem Platz. Dort trafen wir uns. [...] Hin und wieder ging ich auf die Rollschuhbahn, die gleich nebenan war. Jetzt hatten wir zum ersten Mal einen Treffpunkt für Kinder [...].“ Auch Elke Lehser denkt gerne an ihren „alten Spielplatz“ und die Rollschuhbahn zurück: „Ich habe dort auch Rollschuhfahren gelernt. Im Winter wurde der Rollschuhplatz mit Wasser getränkt, und wir konnten Schlittschuh fahren, wenn die Jungs nicht Eishockey spielen wollten. Dann gab es immer Krach.“ Die ausführlichen Erlebnisberichte rund um den Schlachthofplatz können Sie auf OS-Nachbarn.de nachlesen.