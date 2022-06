Uta Herkenhoff konnte das Rätsel schnell lösen. In den Adressbüchern von 1911 und 1916/17 war der Tabakwarenladen noch nicht verzeichnet. Aber in der Ausgabe von 1919 fand sie den entscheidenden Hinweis: Ernst Wienbreyer hatte an der Holtstraße 14 ein Geschäft für Zigarren und Zigaretten. Auch Papier- und Schreibwaren konnte man dort kaufen.