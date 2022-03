(Symbolfoto) FOTO: Ole Spata/dpa Zutritt erst ab 21 Jahren Neues Spielhallengesetz: Osnabrücker Suchtberatern gehen Regeln nicht weit genug Von Alexander Hans | 03.03.2022, 13:24 Uhr

Zutritt bald erst ab 21 Jahren. Erzwungene sechsstündige Nachtruhe. Verbot von Rauchen und teils von Freigetränken - all das gilt seit dem 1. Februar 2022 in Niedersachsen. Was halten Spielhallenbetreiber und Osnabrücker Suchtberater von diesen neuen Regelungen?