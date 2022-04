Der Bundeskanzlerin verleiht er den Titel „Miss Mutti, die Lady Gaga aus der Uckermark“ und von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier behauptet er, er trüge die Perücken von Gesine Schwan auf. Das ist gemein. Aber Neutag ist Kabarettist. Daher darf er das. Weil er der Meinung ist, dass Politiker heutzutage allesamt Weichspüler sind, hat er sich zum Ziel gesetzt, Pep in die Bude zu bringen. Das gelingt ihm auch vor etwa 200 Zuschauern, die zum Abschluss der Sommerkulturreihe in den Innenhof gekommen sind.

„Schön scharf“ nennt Neutag sein aktuelles Programm, in dem er nicht nur gegen die aktuelle Politik wettert, sondern sich auch mit der Ernährungsindustrie, dem christlichen Glauben, der deutschen Feierkultur und der „bürgerlichen Überbehütung“ auseinandersetzt. Mit letztem Stichwort meint er die Tatsache, dass Scharniere an Kinderschaukeln auf Spielplätzen heutzutage mit Olivenöl geschmiert sein müssen – für den Fall, dass Kinder einmal an der Mechanik lecken. Mit Sarkasmus, Ironie, mit herrlichen Wortkonstrukten und Verballhornungen versucht der Hamburger, ein bisschen Anarchie in den Alltag zu bekommen. Dafür schlüpft er mittels minimaler Hilfsmittel in verschiedene Rollen, die es ihm ermöglichen, noch intensiver gegen Kirche, Staat und Gesellschaft zu holzen. So wird er beispielsweise zu Thorben, dem Therapeuten, der „Heilen durch Heulen“ praktiziert und bei dem der Begriff „Weinprobe“ eine ganz neue Bedeutung bekommt.

Jens Neutag ist kein bissiger Kabarettist. Das Feld überlässt er Kollegen wie Georg Schramm. Doch seine Pointenfrequenz und seine sympathische Art heben ihn weit über das Mittelfeld der Komödianten hinaus, die zurzeit auf unseren Bühnen unterwegs sind.