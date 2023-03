Als Quiz-Master führt Ivo Schweikhart am Dienstag, 28. März, durch das Kneipenquiz „No Sports“ im Trash in Osnabrück. Foto: Timm Ziegenthaler up-down up-down Kein Sport, kein Klatsch und Tratsch Reisender Quizmaster aus Münster: Ivo Schweikhart moderiert Kneipenquiz im Trash in Osnabrück Von Thomas Wübker | 23.03.2023, 17:03 Uhr

Gepflegtes Rätseln bei kühlen Getränken - das liegt voll im Trend. In der nächsten Woche findet unter dem Titel „No Sports“ ein weiteres Kneipenquiz in Osnabrück statt. Quizmaster Ivo Schweikhart tourt damit durch Deutschland. Am Dienstag, 28. März, macht er Station im Trash an der Meller Straße.