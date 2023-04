Die vorherige Sicht auf die Ampel für Radfahrer am Rißmüllerplatz. Nun stehen die Ampeln für abbiegende Radler direkt vor diesen. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Stadt stellt Ampeln um Neues indirektes Abbiegen für Radler nun auch am Osnabrücker Rißmüllerplatz Von Jörg Sanders | 06.04.2023, 16:44 Uhr

Am Rißmüllerplatz in Osnabrück ändert sich einiges für Radfahrer. Für sie baut die Stadt eine neue Protected Bike Lane – also einen geschützten Radweg. Nun hat sich auch der Abbiegevorgang für Radler geändert.